RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Люди Коломойського погрожують
припинити роботу заводу,...

Люди Коломойського погрожують припинити роботу заводу,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:19

Люди Коломойського погрожують припинити роботу заводу,...

Пропонуємо до обговорення:
Феросплавники пригрозили зупинкою підприємств в разі відмови надати пільговий тариф на електроенергію. Про це заявив представник Запорізького заводу феросплавів Микола Ковтун.

Дивися повний текст Люди Коломойського погрожують припинити роботу заводу, вимагаючи знизити тариф на електрику.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90106
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:19

Мне тоже не нравятся тарифы мне тоже сделайте скидку
lsd08111982
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 12.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 17:08

Что, очередное проявление "жити по-новому"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4640
З нами з: 07.04.17
Подякував: 425 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як часто змінювати роботу: поради експертів
R2 » Пон 29 лип, 2019 15:20
8 350
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2019 14:14
Faceless
Заводи Коломойського працюють у збиток через новий...
R2 » Сер 17 лип, 2019 18:27
8 325
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 14:22
anton_gms
"Укрпошта" може припинити доставку пенсій з 1 січня 1, 2
R2 » Чет 11 лип, 2019 19:54
11 418
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2019 13:52
tanuwalaw

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74080)
01.08.2019 19:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.