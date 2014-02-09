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автоматический платеж
продавца на ebay

автоматический платеж продавца на ebay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 20:32

автоматический платеж продавца на ebay

Добрый день! У меня такая ситуация. Продаю на ebay, который теперь установил обязательный автоматический платеж для продавцов за свои услуги. Я хочу, чтобы это делалось через банковский счет, открытый в украинском банке. Для этого следует ввести данные про routing account и account number. Напишите пожалуйста, какие расчетные данные наших банков надо вводить помимо номера счета. ОКПО, МФО? Был ли у кого-то успешный опыт?

С уважением,
Александр
algusev
 
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