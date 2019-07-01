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Молочні продукти за півроку
подорожчали на 4,5%

Молочні продукти за півроку подорожчали на 4,5%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 08:37

Молочні продукти за півроку подорожчали на 4,5%

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на молочні продукти підвищується швидше, ніж у 2018 році.

Дивися повний текст Молочні продукти за півроку подорожчали на 4,5%.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 08:37

Для тех кто не знает. У населения молокозаводы покупают жирнючее молоко по 4 грн за ЛИТР. Корова в день в среднем может дать 10 литров молока. Если все сдать это 40 грн. Пачка сигарет. Сколько в магазинах стоит перегон(обезжиренное молоко)? Гривен 25 за 900 грамм?
Я бы вообще не сдавал. Лучще свиней молоком поить чем сдавать ворью.
Какие вы говорите сейчас средние зарплаты?

Бабка моей жены фигачит целый день за пачку сигарет.
p_a_l
 
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