Ціна на молочні продукти підвищується швидше, ніж у 2018 році.
Дивися повний текст Молочні продукти за півроку подорожчали на 4,5%.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 08:37
Молочні продукти за півроку подорожчали на 4,5%
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Дивися повний текст Молочні продукти за півроку подорожчали на 4,5%.
Додано: Пон 05 сер, 2019 08:37
Для тех кто не знает. У населения молокозаводы покупают жирнючее молоко по 4 грн за ЛИТР. Корова в день в среднем может дать 10 литров молока. Если все сдать это 40 грн. Пачка сигарет. Сколько в магазинах стоит перегон(обезжиренное молоко)? Гривен 25 за 900 грамм?
Я бы вообще не сдавал. Лучще свиней молоком поить чем сдавать ворью.
Какие вы говорите сейчас средние зарплаты?
Бабка моей жены фигачит целый день за пачку сигарет.
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