RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Молочні продукти за півроку
подорожчали на 4,5%

Молочні продукти за півроку подорожчали на 4,5%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 08:37

Молочні продукти за півроку подорожчали на 4,5%

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на молочні продукти підвищується швидше, ніж у 2018 році.

Дивися повний текст Молочні продукти за півроку подорожчали на 4,5%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90155
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 08:37

Для тех кто не знает. У населения молокозаводы покупают жирнючее молоко по 4 грн за ЛИТР. Корова в день в среднем может дать 10 литров молока. Если все сдать это 40 грн. Пачка сигарет. Сколько в магазинах стоит перегон(обезжиренное молоко)? Гривен 25 за 900 грамм?
Я бы вообще не сдавал. Лучще свиней молоком поить чем сдавать ворью.
Какие вы говорите сейчас средние зарплаты?

Бабка моей жены фигачит целый день за пачку сигарет.
p_a_l
 
Повідомлень: 2214
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:04

  p_a_l написав:Для тех кто не знает. У населения молокозаводы покупают жирнючее молоко по 4 грн за ЛИТР. Корова в день в среднем может дать 10 литров молока. Если все сдать это 40 грн. Пачка сигарет. Сколько в магазинах стоит перегон(обезжиренное молоко)? Гривен 25 за 900 грамм?
Я бы вообще не сдавал. Лучще свиней молоком поить чем сдавать ворью.
Какие вы говорите сейчас средние зарплаты?

Бабка моей жены фигачит целый день за пачку сигарет.


Вы что!!! Я слышал, что владельцы "Молочного Альянса", это молоко Яготинское, говорят, что они нищенствуют! С трудом зарабатывают по 1 грн за литр! И сыр свой продать не могут, одна голландия и швейцария на полках магазинов! Надо срочно поддержать своего производителя! Желательно деньгами из бюджета, и побольше, чтобы переплюнуть Европу! :twisted: :twisted: :twisted:

А, забыл еще, молоком у нас заниматься совсем не выгодно, не подумайте. Потому всякие фермерские ларьки, которых везде уже как грибов, это тоже от нищеты. И эти из Молочного Альянса теперь больницу с горя строят. Они еще не знают, что у нас и медицина невыгодная, все бесплатно.
alter
 
Повідомлень: 397
З нами з: 14.05.08
Подякував: 298 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:37

alter Коректніше сказати так - співвласник МА сказав, що на 1 літрі придбаного молока вони (МА) заробляють 1 грн. Тобто мова йде про прибуток (доходи-витрати) з переробки 1 літра. І там же він написав, що в Європі виробництво молока дотується державою, а у нас - ні. І оскільки ситуація саме така, то в Україні цей "бізнес" (мова про молочне фермерство) з кожним роком все більше згортається, бо він не може витримати конкуренції з Європою.
lerook
 
Повідомлень: 19
З нами з: 23.02.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:03

  lerook написав:alter Коректніше сказати так - співвласник МА сказав, що на 1 літрі придбаного молока вони (МА) заробляють 1 грн. Тобто мова йде про прибуток (доходи-витрати) з переробки 1 літра. І там же він написав, що в Європі виробництво молока дотується державою, а у нас - ні. І оскільки ситуація саме така, то в Україні цей "бізнес" (мова про молочне фермерство) з кожним роком все більше згортається, бо він не може витримати конкуренції з Європою.


Тобто, закупуповуючи літр молока за 4 грн вони продають його вроздріб за 25-27 грн, заробляючи лише 1 грн? Щось не те з цім бізнесом. Можливо, це казочки для податкової, а можливо, властивість деяких українських "бізнесменів" прибіднятися.
alter
 
Повідомлень: 397
З нами з: 14.05.08
Подякував: 298 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як змінився ринок первинної нерухомості за півроку...
R2 » Пон 29 лип, 2019 09:44
4 172
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2019 10:18
0mage0
Порошенко заробив за півроку більше півмільярда 1, 2
R2 » Суб 27 лип, 2019 23:22
16 901
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2019 07:21
PSPoldman
Біометричні документи й закордонні паспорти подорожчали
R2 » Пон 01 лип, 2019 15:26
1 104
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лип, 2019 15:26
liteon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74191)
05.08.2019 14:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.