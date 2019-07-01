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Молочні продукти за півроку
подорожчали на 4,5%

Молочні продукти за півроку подорожчали на 4,5%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:46

  BIGor написав:Просто наши олигархи в себестоимость продукции вкладывают покупки всяких Dassault Falcon 7X и вилл в Испании по 3000 м2. А потом плачутся. Шаровая земля, шаровая раб. сила, налоги они не платят и все плачутся.


во во

смотрел как то передачу о швейцарии, там кроме всего был сюжет о владельце небольшого заводика по выпуску элитных сыров.
так он, мультимиллионер, ездит на скутере стареньком. сам всё присматривает.
а наши шампунь па штуке баксов в ниццах та монаках хлебать привыкли, да на яхтах прохлаждаться, подальше от коровок, земли, с пашущими там холопами.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 20:33

  BIGor написав:Просто наши олигархи в себестоимость продукции вкладывают покупки всяких Dassault Falcon 7X и вилл в Испании по 3000 м2. А потом плачутся. Шаровая земля, шаровая раб. сила, налоги они не платят и все плачутся.


Какие олигархи в молочке? Это низкорентабельный бизнес для олигархов. Нужно быть хотя бы немного в теме, прежде чем комментировать молочку. Нет олигархов в животноводстве и производстве молочных продуктов.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 21:26

  Viktor написав:
  BIGor написав:Просто наши олигархи в себестоимость продукции вкладывают покупки всяких Dassault Falcon 7X и вилл в Испании по 3000 м2. А потом плачутся. Шаровая земля, шаровая раб. сила, налоги они не платят и все плачутся.


Какие олигархи в молочке? Это низкорентабельный бизнес для олигархов. Нужно быть хотя бы немного в теме, прежде чем комментировать молочку. Нет олигархов в животноводстве и производстве молочных продуктов.


Думаю что ребята, занимающиеся молочкой (молоко-масло-творог-сыр и тд) явно не самые бедные люди, нуждающиеся в гос. дотациях.
DoooM
 
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