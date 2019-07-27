Молочні продукти за півроку подорожчали на 4,5%

Додано: Вів 06 сер, 2019 13:32

Тут понабежали плакальщики , невпопад рассказывающие что с одной стороны ТОП-ы дескать закупают молоко по более дорогой цене, другой рассказывает нам что все таки закупают они дешево , но вынуждены удорожать "уже на моменте закупки", так как жизнь тяжелая у молочников. Бедные должны с 3-4-5 грн до 20-25 повышать. Что касается закупки ПА10 - ну не могут же они в наглую повышать с 3,5-5 грн до 26 - по которым продают в магазинах. Поэтому им нужно показать "закупку", наверняка не без отката, чтобы показать маржу не с 4 грн а уже с 10. Но это не значит что они зарабатывают меньше. Схема стара как мир.Теперь к фактам. Это фото ценника сделанного летом прошлого года в крупном сетевом супермаркете Киева :Молоко хорошего качества, хорошей жирности , молоко коровье, без растительных масел. Курс на улице на тот момент 27,5.То есть цена в продаже порядка 1 грн дороже 4-5 гривневой закупки. Хотя по ряду сведений до сих пор многие молокопроизводители продолжают закупать молоко по ценам 2014 года 2,7-3,5 грн/литр. Допустим такие ценники видно не часто , но уровень цен 2013 года при курсе 8 , около 10 грн за литр можно и по сей день покупать регулярно.Молоко той же жирности с эквивалентным содержанием белков, углеводов, той же калорийности что и у "топ" производителей ПА25. приведенные мной цены - тот же уровень цен что и в 2013 при курсе 8. То есть одни продают в магазинах по 10 - ценам курса 8грн/доллар - уже с обработкой, пастеризацией, развозкой в магазины, зарплатами и коммунальными платежами и с РОЗНИЧНОЙ наценкой. а другие делают вид что по этим ценам только закупают и вынужденны продавать па25, имея "1 грн на литре", и за эту "корочку хлеба" вынуждены тяжело зарабатывать себе на ламборджини и мальдивы.Вот и все - именно таком механизм "подорожания" и "инфляции" о котором я твержу уже 5-й год - "подорожание", когда одни продолжают продавать по ценам курса 8 , а другие тут же рядом надувают щеки и продают то же самое по курсу 28. И такая ситуация справедлива для многих других категорий продуктов. А потом отоварив "легковерных" ПА 25 он бежит "фиксировать прибыля" в бакс. И точно также надувается валютный курс. Об этом и многом другом подробнее в профильной теме