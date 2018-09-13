Доставка из Китая - экономьте время и деньги

Додано: Сер 07 сер, 2019 16:09

Meest China - может и отлично.

А вот "Meest Украина "-полный отстой, посылка по Украине 200км. шла 4 дня. Раньше привозили, а сейчас выдача или в хозтоварах, или в супермаркете, искать надо по всему городу.