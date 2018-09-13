Китайская продукция уже на протяжении многих лет вызывает большой интерес у потребителей.
Дивися повний текст Доставка из Китая - экономьте время и деньги.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 16:09
Доставка из Китая - экономьте время и деньги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Доставка из Китая - экономьте время и деньги.
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:09
Meest China - может и отлично.
А вот "Meest Украина "-полный отстой, посылка по Украине 200км. шла 4 дня. Раньше привозили, а сейчас выдача или в хозтоварах, или в супермаркете, искать надо по всему городу.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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