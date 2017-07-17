Жесткая проверка пенсионеров: чего ждать украинцам.
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Жесткая проверка пенсионеров: чего ждать украинцам.
Жесткая проверка пенсионеров: чего ждать украинцам. Также речь идет о других получателях соцвыплат. В президентской партии "Слуга народа" планируют провести проверку всех социальных выплат – более 700 млрд грн.