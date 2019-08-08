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Світовий попит на нафту впав до рівня фінансової кризи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 сер, 2019 08:47
Пропонуємо до обговорення:
У січні - травні 2019 року світовий попит на нафту збільшився всього на 520 млн барелів на день.
Дивися повний текст Світовий попит на нафту впав до рівня фінансової кризи 2008 року
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Додано: Вів 13 сер, 2019 08:47
Так что - готовимся к новому кризису?
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Investor_K
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Додано: Вів 13 сер, 2019 09:00
Investor_K написав:
Так что - готовимся к новому кризису?
Нам можно не готовится, мы и так в том самом темном месте
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p_a_l
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