Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни...

Додано: Сер 14 сер, 2019 10:28

blueiceua написав: Новое крепостное право еще не готовят? Новое крепостное право еще не готовят?

А все к этому идет. Мир цикличен. давят давят на горло народа. Бац. Революция или что то подобное. Свержение власти и опят потехоньку начинают давить на горло до следующей революции. У нас сейчас типа не крепостное право, хотя я бы поспорил.Человек рожден свободным и бац с первой секунды мужское население страны что то там должно по воинской части. Налоговикам для того чтобы жить тоже должен отстегнуть дань. Для того чтобы жить нужно есть, для того чтобы есть нужно покупать еду, для того чтобы покупать нужны деньги, деньги можно или заработать или украсть. Если работаешь и получаешь прибыль, плати налоги. Хочешь жить, плати.У бомжей больше свободы чем у простых трудящихсяМожно конечно уйти в Тайгу(у нас леса маленькие, в Тайге долго искать будут) но и там достанут.