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Стало відомо, на якому етапі
будівництво Подільського мосту

Стало відомо, на якому етапі будівництво Подільського мосту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:40

Стало відомо, на якому етапі будівництво Подільського мосту

Пропонуємо до обговорення:
Будівництво Подільського мосту в Києві вже профінансували на 697,8 млн грн.

Дивися повний текст Стало відомо, на якому етапі будівництво Подільського мосту.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:40

Т.е. еще столько же времени будут строить.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:46

Это не строительство. это попил денег. Бюджетных.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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