Будівництво Подільського мосту в Києві вже профінансували на 697,8 млн грн.
Дивися повний текст Стало відомо, на якому етапі будівництво Подільського мосту.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 13:40
Стало відомо, на якому етапі будівництво Подільського мосту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, на якому етапі будівництво Подільського мосту.
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:46
Это не строительство. это попил денег. Бюджетных.
Теперь уже точно не вернусь
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