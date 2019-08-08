Зважаючи на Національний план дій з енергоефетивності, Україна до 2020 року має скоротити кінцеве енергоспоживання на 20%, до 2030 року – на 30%.
Дивися повний текст Кінцеве енергоспоживання України необхідно зменшити на 30% до 2030 року.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 16:06
Кінцеве енергоспоживання України необхідно зменшити на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кінцеве енергоспоживання України необхідно зменшити на 30% до 2030 року.
Додано: Сер 14 сер, 2019 16:06
Зубко как всегда: пытается умно говорить, при этом -не понимает, о чем говорит, и ничего не делает.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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