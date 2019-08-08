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Кінцеве енергоспоживання України
необхідно зменшити на...

Кінцеве енергоспоживання України необхідно зменшити на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:06

Кінцеве енергоспоживання України необхідно зменшити на...

Пропонуємо до обговорення:
Зважаючи на Національний план дій з енергоефетивності, Україна до 2020 року має скоротити кінцеве енергоспоживання на 20%, до 2030 року – на 30%.

Дивися повний текст Кінцеве енергоспоживання України необхідно зменшити на 30% до 2030 року.
R2
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Зубко как всегда: пытается умно говорить, при этом -не понимает, о чем говорит, и ничего не делает.
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zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 18:18

Куда еще экономить? И так везде экономки, А+++ и тд и тп. При свечах книги читать и в лото играть?
p_a_l
 
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А можно еще дустом потравить 30% оставшегося населения
antey1969
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