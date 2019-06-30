Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:18

Может Вы не до конца понимаете происходящее? Вам ещё один пример:[11:50 16 августа 2019 года ]Поставщики электроэнергии намеренно создают искусственный дефицит на рынке, сказано в заявлении “Интерпайп”. При этом в компании напомнили, что Украина имеет избыточные генерирующие мощности и является экспортером электроэнергии.“За 1,5 месяца работы нового рынка электроэнергии компания ежедневно не могла купить на рынке на сутки вперед (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) электроэнергию в полном объеме из-за отсутствия предложения со стороны поставщиков даже по максимальной цене, — сказано в заявлении. — Обычно такая ситуация имеет место в ночные часы, когда электроэнергия в избытке. Это противоречит здравому смыслу, поскольку ночью потребление электроэнергии существенно ниже, чем днем”.Более того, по данным “Интерпайпа”, с середины июля такая ситуация уже начала проявляться и в дневные часы. То есть, ни один из поставщиков не выходит на рынок с предложением, что вынуждает потребителей уходить на балансирующий рынок, потреблять и рассчитываться за электроэнергию по факту потребления по более высокой цене балансирующего рынка.Если в начале июля дневной дефицит составлял 5-8% от потребности “Интерпайп”, то к 15 августа он стал рекордным и составил 16%.Таким образом, за 1,5 месяца расходы компании на электроэнергию выросли в среднем на 20-25% с учетом тарифа на передачу по сравнению с июньскими затратами.“Новый рынок электроэнергии так и не стал рынком в полном смысле этого слова. Кроме роста цен закономерностью уже стал дефицит предложения в любое время суток. Мы понимаем, что физически электроэнергия есть, но на рынок она не попадает. Существующая модель выгодна некоторым производителям и посредникам, но не выгодна потребителям. Для промышленных потребителей ущерб прямой — рост цены электроэнергии, а для бытовых потребителей — косвенный, из-за удорожания стоимости товаров и услуг, для производства которых используется электричество”, — отметил директор по экономике и финансам “Интерпайп” Денис Морозов.“Интерпайп” — украинская промышленная компания, производитель стальных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2018 году “Интерпайп” реализовал 857 тыс. т готовой продукции, в том числе — 189 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.