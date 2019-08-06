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НБУ планує заборонити використовувати гроші з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:13
Пропонуємо до обговорення:
У разі зняття коштів з підприємницького рахунку через касу банк вимагатиме від ФОП підтвердні документи.
Дивися повний текст НБУ планує заборонити використовувати гроші з ФОП–рахунку на власні потреби
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:14
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