У разі зняття коштів з підприємницького рахунку через касу банк вимагатиме від ФОП підтвердні документи.
Дивися повний текст НБУ планує заборонити використовувати гроші з ФОП–рахунку на власні потреби.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:13
НБУ планує заборонити використовувати гроші з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ планує заборонити використовувати гроші з ФОП–рахунку на власні потреби.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:32
Вот действительно. Какие цели преследуются данным постановлением, кроме как показать свою "бурную деятельность". Автор-идиот сего постановления задумывался о последствиях этой ***** для экономики? с***, задолбали уже эти кровососы. Все декларируют покращення, а на деле всё наоборот.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:51
Интересно. Получил я 100К грн за работу. Хочу снять деньги для личных нужд (я их заработал)..... что я должен доказывать банку? Что за идиотизм?
Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:23
Re: НБУ планує заборонити використовувати гроші з...
И где они и берут таких...
Запретить автору ЗП тратить.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:24
Будете снимать через правильную контору правильных пацанов, которые выдадут правильные договора/накладные за правильный процент.
Шутка, конечно. Надеюсь, до такого не дойдет.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:33
Шо вы раскукарекались в комментах, бизнесмены грамотные?
Надо на личные расходы? Снимаешь на карту и пользуйся. А ЧПшный счет используется для расчетов связаных с хоз деятельностью, есть разные виды услуг которые должны мониторится и оплачиватся с них налоги. А то как пещерные люди привыкли деньги прятать. А налоги кто платить будет?
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:32
ixstas69 НБУ уже дал заднюю, так что мимо В часности нафига это скажем для 2 группы ? Разве что в вашем варианте банк может наварить за перечисление со счета на карту ...
P.S. Вы только для этого зарегистрировались или надолго к нам ? Хотя с "раскукарекались" лучше вам в сад (по мотивам «Трое в лодке, не считая собаки»)
Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:26
ixstas69 А при чем тут налоги? Для ФЛП банк является налоговым агентом, т.е. сам снимает налог автоматически (если налог идет с оборота). Все остальное - это уже доход ФЛП, который он имеет право тратить как ему вздумается. Поэтому требовать какие-то подтверждающие документы в этом случае - это бред.
Додано: Сер 04 вер, 2019 17:09
Чёрт, да вы обратите внимание, позвольте людям получать ИХ ЧЕСТНО заработанные деньги без тупых переводов и комиссий. Это ведь нарушение финансовой свободы. Реально нужно миттинги организовывать, это ведь ур** какое-то
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