ОП заблокував фінансування місцевим бюджетам, щоб уникнути корупційних ризиків.
Дивися повний текст Офіс президента пояснив, чому заблокували фінансування містам.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:26
Офіс президента пояснив, чому заблокували фінансування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Офіс президента пояснив, чому заблокували фінансування містам.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:26
Весь вопрос во что это выльется. В перетягивании одеяла на себя или реальные вещи.
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