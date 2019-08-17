Добрый день,
подскажите чем "чревато" наличие иностранных счетов для граждан Украины.
Помнится раньше, была информация что граждане Украины "обязаны" были уведомлять НБУ о таких счетах,
как обстоит дело сейчас?
Например, я имею счет в иностранном банке (не в Украине) и хотел бы сделать SWIFT перевод со своего иностранного счета на украинский счет (в Приватбанк),
"безопасна" ли такая транзакция, не будет ли "повышенное" внимание ко мне?
т.к. при SWIFT увидят что отправитель и получатель один человек.
Спасибо.