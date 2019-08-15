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Як часто українці змінюють
свої машини (інфографіка)

Як часто українці змінюють свої машини (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:34

Лучше бы понизить топливо для всего населения.
icloud_2719
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:42

  freelanc написав:Вот, и не надо говорить какие все нищие и зубожилые! Типичный пример из жизни: студент 4 курса подрабатывает на Новой Почте на складе, ездит на работу на машине. И подобных ему в Украине 70%

студент, подрабатывающий в пределах 8000, ездит на работу на авто?)) может студенту купили жилье, авто, и зарабатывает он карманные, которые тратит на потаскушек, пивас и бенз? :mrgreen:
или уже на НП платят студентам, как врозеточникам и таксистам- от $100 за смену?
Ваш Зепутат
antonivs3
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