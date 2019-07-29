В Україні хочуть ввести посімейне декларування доходів, яке повинно бути більш ефективним, ніж нинішня система оподаткування.
Дивися повний текст Українцям готують індивідуальне декларування доходів.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 10:23
Українцям готують індивідуальне декларування доходів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям готують індивідуальне декларування доходів.
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:23
Колхозы возвращаются ? :) Даешь коллективизацию в рамках семьи ;) Может они и шибко умные но лучше бы им молчать, только народ будоражат своими идеями, если уж начал говорить то хоть расскажи что да как, а то как плюнул и пошел дальше.
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:58
Теперь нужно будет Задекларировать семейную упаковку туалетной бумаги?
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:03
Хотелось бы по подробнее, что они считают семьей??? Если бабушка живет отдельно - её то же считать??? То есть Её лишат льгот???
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:20
Re: Українцям готують індивідуальне декларування доходів
Увы последнее время много анонсов чего то без какой либо конкретики и при этом вроде как взрослые все люди и вопросы подымаются скажем так глобальные. В общем или научатся думать прежде чем говорить и сказав А говорить и Б или их закидают какашками, благо есть кому Прям уже вижу Петра Алексеевича в роли мессии к следующим выборам
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:37
Re: Українцям готують індивідуальне декларування доходів
хохма будет если на следующих выборах янык появится )))
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