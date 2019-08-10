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Українцям готують індивідуальне декларування доходів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 сер, 2019 09:19
ecollia написав:
Но есть вопрос, а кем из членов семьи??????
Ну по началу видимо тем, у кого в семье будет ЕЦП
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Kalgan
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Додано: Вів 20 сер, 2019 11:42
Kalgan написав: ecollia написав:
Но есть вопрос, а кем из членов семьи??????
Ну по началу видимо тем, у кого в семье будет ЕЦП
Главное что б не ДЦП
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fadykstas
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Додано: Вів 20 сер, 2019 11:50
fadykstas написав: Kalgan написав: ecollia написав:
Но есть вопрос, а кем из членов семьи??????
Ну по началу видимо тем, у кого в семье будет ЕЦП
Главное что б не ДЦП
Шутканул так шутканул... -- Браво маэстро! -- тут картинка с петросяном.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 12:12
Пусть пороху, зеленому, кучме и кравчуку подготовят индвидуальное декларироване доходов!
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Додано: Вів 20 сер, 2019 12:30
Весна прошла, и посадок не было.
Где приговор Порошенку?
Лес и бурштын уже не вывозят?
А табак и алкоголь не контрабасят?
"Зеля, не делай мне нервы"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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