Українцям готують індивідуальне декларування доходів

Додано: Вів 20 сер, 2019 13:06

_hunter



К сожалению ответить на вопрос "почему ветер дует?" в Украине сможет 10-15% населения... заполнить правильно декларацию может быть в два раза больше; речь идёт не о ФОПах (кстати говоря сотни тысяч едино плательщиков не могли годами до августа 2014 года закрыть официально свою деятельность из-за "неправильно" ведённого журнала или деклараций, особенно тех кто оказывал услуги и относился к мелким предпринимателям), а речь идёт о простых рабоче-крестьянских семьях Украины: муж дворник, жена овощами торгует, дети официанты и т.д. я уже не говорю о семьях пенсионеров. А скажите какой процент граждан Украины сможет без подготовки правильно "определить" юридическое понятие "СЕМЬЯ"???? Поэтому в Украине каждая семья должна подавать декларацию о доходах минимум первых три года каждый КВАРТАЛ (что б тренировались), СУБСИДИИ должны назначать в соответствии с поданными декларациями (а это сегодня 40-50% семей, а государство должно сделать всё что бы научить и помочь людям в этом "бюрократическом" вопросе!!!!