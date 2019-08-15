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Українцям готують індивідуальне
декларування доходів

Українцям готують індивідуальне декларування доходів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:19

Re: Українцям готують індивідуальне декларування доходів

  ecollia написав:Но есть вопрос, а кем из членов семьи??????

Ну по началу видимо тем, у кого в семье будет ЕЦП :)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:42

  Kalgan написав:
  ecollia написав:Но есть вопрос, а кем из членов семьи??????

Ну по началу видимо тем, у кого в семье будет ЕЦП :)


Главное что б не ДЦП
fadykstas
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:50

  fadykstas написав:
  Kalgan написав:
  ecollia написав:Но есть вопрос, а кем из членов семьи??????

Ну по началу видимо тем, у кого в семье будет ЕЦП :)


Главное что б не ДЦП

Шутканул так шутканул... -- Браво маэстро! -- тут картинка с петросяном.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:12

Пусть пороху, зеленому, кучме и кравчуку подготовят индвидуальное декларироване доходов!
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:30

Весна прошла, и посадок не было.
Где приговор Порошенку?
Лес и бурштын уже не вывозят?
А табак и алкоголь не контрабасят?

"Зеля, не делай мне нервы" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:06

_hunter

К сожалению ответить на вопрос "почему ветер дует?" в Украине сможет 10-15% населения... заполнить правильно декларацию может быть в два раза больше; речь идёт не о ФОПах (кстати говоря сотни тысяч едино плательщиков не могли годами до августа 2014 года закрыть официально свою деятельность из-за "неправильно" ведённого журнала или деклараций, особенно тех кто оказывал услуги и относился к мелким предпринимателям), а речь идёт о простых рабоче-крестьянских семьях Украины: муж дворник, жена овощами торгует, дети официанты и т.д. я уже не говорю о семьях пенсионеров. А скажите какой процент граждан Украины сможет без подготовки правильно "определить" юридическое понятие "СЕМЬЯ"???? Поэтому в Украине каждая семья должна подавать декларацию о доходах минимум первых три года каждый КВАРТАЛ (что б тренировались), СУБСИДИИ должны назначать в соответствии с поданными декларациями (а это сегодня 40-50% семей, а государство должно сделать всё что бы научить и помочь людям в этом "бюрократическом" вопросе!!!!
ecollia
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:07

  ecollia написав:_hunter

К сожалению ответить на вопрос "почему ветер дует?" в Украине сможет 10-15% населения... заполнить правильно декларацию может быть в два раза больше; речь идёт не о ФОПах (кстати говоря сотни тысяч едино плательщиков не могли годами до августа 2014 года закрыть официально свою деятельность из-за "неправильно" ведённого журнала или деклараций, особенно тех кто оказывал услуги и относился к мелким предпринимателям), а речь идёт о простых рабоче-крестьянских семьях Украины: муж дворник, жена овощами торгует, дети официанты и т.д. я уже не говорю о семьях пенсионеров. А скажите какой процент граждан Украины сможет без подготовки правильно "определить" юридическое понятие "СЕМЬЯ"???? Поэтому в Украине каждая семья должна подавать декларацию о доходах минимум первых три года каждый КВАРТАЛ (что б тренировались), СУБСИДИИ должны назначать в соответствии с поданными декларациями (а это сегодня 40-50% семей, а государство должно сделать всё что бы научить и помочь людям в этом "бюрократическом" вопросе!!!!

Так чего так редко? -- пусть каждый день ходят -- тренируются...
Совсем уж нагнетать не стоит -- вышеупомянутые субсидии получать научились -- а эти декларации от "заяв" "на субсидию" ничем не отличается глобально.

А ФОПы по другим причинам закрыться не могли -- было негласное указание "не портить статистику" -- вот и ганяли их по поводу и без...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:09

Re: Українцям готують індивідуальне декларування доходів

Явная коррупция всех во власти и ужатие народа, приписывая себе сверх зарплат а также топам на крупных монопольных но пустых по сути предприятиях -газ, електро, коммуналка (вывоз мусора например) и т.д., приведет к тотальной, под ноль, утечке мозгов. Идея - одна из тех, что хуже не придумать
golllmax
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:14

  golllmax написав:Идея - одна из тех, что хуже не придумать

Сфигли? -- в той же Германии всякие налоговые вычеты по сути "на семью" и расчитываются.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:29

_hunter Мы не в Германии живем.
mksm
 
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