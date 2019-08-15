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Українцям готують індивідуальне декларування доходів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 сер, 2019 09:10
warlamp написав: _hunter написав: warlamp написав:_hunter
При начислении субсидии на комуслуги доходы безработного, не зарегистрированного официально, учитываются в размере трёх прожиточных минимумов (2007 грн. х 3 = 6021 грн.
Справка службы занятости о присвоении статуса безработного, предоставляется в собес для начисления субсидии.
ОК. И с чем вы спорите?..
Вы напрасно со мною спорите, я с вами абсолютно согласен!
Впрочем это уже ничего не значит, эту тему мы давно проехали.
Я спорю??? Я пытался понять -- чему вы противоречите...
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Додано: Сер 28 сер, 2019 09:12
flyman написав:
Так що я не бачу ніякого змісту в загальному декларуванні.
В смысле "нет смысла"? -- смысл в дальнейшем "штрафовании" уклонистов.
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_hunter
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