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Дивися повний текст В Україні запустили оновлену публічну кадастрову карту.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 15:11
В Україні запустили оновлену публічну кадастрову карту
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Дивися повний текст В Україні запустили оновлену публічну кадастрову карту.
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