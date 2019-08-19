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Альфа-Банк Україна до Дня
Незалежності дарує кешбек та...

Альфа-Банк Україна до Дня Незалежності дарує кешбек та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 18:05

Альфа-Банк Україна до Дня Незалежності дарує кешбек та...

Пропонуємо до обговорення:
Альфа-Банк Україна вітає всіх з прийдешнім Днем Незалежності України і дарує вигідні акційні пропозиції, які будуть діяти цілих три дні. З 21 по 23 серпня при оформленні продуктів у відділеннях Альфа-Банку у подарунок – знижка на кредит готівкою, додатковий кешбек в Cash’U CLUB та багато іншого.

Дивися повний текст Альфа-Банк Україна до Дня Незалежності дарує кешбек та знижку на кредит готівкою.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 18:05

Если я на той неделе оформил карту дебетовую platinum black и её выдадут мне лишь через несколько ко дней я попадаю в условия акции или нет ?
sitexdev
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:02

Только наивные люди могут поверить в размещёные на страницах Альфа-Банка Украина акции и доказать банку, что в них принимал участие в этих РОЗВЫГРЫШАХ ...
uafran
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