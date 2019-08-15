Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.
Дивися повний текст Розенко пообіцяв у наступному році мінімальну зарплату 7 тисяч грн.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:29
Розенко пообіцяв у наступному році мінімальну зарплату 7...
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Дивися повний текст Розенко пообіцяв у наступному році мінімальну зарплату 7 тисяч грн.
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