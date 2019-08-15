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Розенко пообіцяв у наступному
році мінімальну зарплату 7...

Розенко пообіцяв у наступному році мінімальну зарплату 7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:29

Розенко пообіцяв у наступному році мінімальну зарплату 7...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

Дивися повний текст Розенко пообіцяв у наступному році мінімальну зарплату 7 тисяч грн.
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