Розенко пообіцяв у наступному році мінімальну зарплату 7...

Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:15

p_a_l



Во первых, купи-продай это ритейл а не предприятие. В мелком ритейле действительно сложно выжать большую прибыль (а откуда ей взяться?) Ведь весь успех зависит от того, что клиент не доедет до оптового склада, а купит в его будке за 200%.



Во вторых, мелкий ритейл за бугром часто за прилавок ставит жен-деток, и сам красит забор. А не тусит в египте пока раб за миску супа работает по 12-14 часов.

Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 23 сер, 2019 14:40, всього редагувалось 1 раз.

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