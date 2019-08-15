Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.
Дивися повний текст Розенко пообіцяв у наступному році мінімальну зарплату 7 тисяч грн.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:29
Розенко пообіцяв у наступному році мінімальну зарплату 7...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розенко пообіцяв у наступному році мінімальну зарплату 7 тисяч грн.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:50
С таким подходом скоро многие мелкие предприниматели в тень зайдут. Если уже не зашли. Выторгов то нет, хоть в сто раз увеличивай минималку.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:15
p_a_l
Во первых, купи-продай это ритейл а не предприятие. В мелком ритейле действительно сложно выжать большую прибыль (а откуда ей взяться?) Ведь весь успех зависит от того, что клиент не доедет до оптового склада, а купит в его будке за 200%.
Во вторых, мелкий ритейл за бугром часто за прилавок ставит жен-деток, и сам красит забор. А не тусит в египте пока раб за миску супа работает по 12-14 часов.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 23 сер, 2019 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:31
Мог бы и по 100 тысяч минималки + полет на Марс пообещать.
Как-никак последние дни в кресле - лапшай на уши что угодно)))
Додано: П'ят 23 сер, 2019 17:09
Подождите, а как же зубожиння? Как же злочинна влада?
Куда ж все делось? :mrgreen:
Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:42
Жаль нельзя пожелать гибрид Розенко с Омельяном. В нашей стране такое сбывается.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:33
Знаете, если продавать каку дороже, чем качественный европейский товар в ЕС, то при любой мин.з/п. выторг будет маленьким.
Moneta, Вы правы на все 100%. Украинские "бизнесмены" в 99% - подонки-кидалы, но думают, что они такие же, как европейские и американские Бизнесмены. А нормальные настоящие бизнесмены едут в другие страны из-за тех таки 99%.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:49
Тоесть кроме торговли на на что другое мозгов не хватает? Ну так такие предприниматели не нужны, го на завод или хотя бы в тестировщики, те хоть валюту приносят.
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С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:01
Производительный труд для украинского бизнесмена = святая вода для вампира. Тут только юристами, филологами и купи-продайками хотят быть - только языками ляпать и ничего не делать.
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