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Розенко пообіцяв у наступному році мінімальну зарплату 7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:00
Было время сделать полезное для народа, можно теперь сказать, чиновникам такую зарплату платить
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bklochok
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:15
astatempo написав:
Жаль нельзя пожелать гибрид Розенко с Омельяном. В нашей стране такое сбывается.
Лучше уж процесс гибридизации между ними организовать. Чтобы сначала РО отгибридизировал ОМу,а потом ОМ отгибридизировал РОзу)))
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antey1969
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