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Ухвалено новий
стандарт автоцивілки

Ухвалено новий стандарт автоцивілки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:34

Ухвалено новий стандарт автоцивілки

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Дивися повний текст Ухвалено новий стандарт автоцивілки.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:34

Зачем специальный знак?
Разве электронный полис не привязан к государственному номерному знаку транспортного средства?
astatempo
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