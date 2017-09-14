Додано: Пон 08 вер, 2025 22:37



15 544 продовжують службу у війську;





Хто ці люди, враховуючи , що опції «заробив пенсію , почав її отримувати і залишився далі служити», як це реалізовано у цивільних - такого в армії нема.Тобто оці 15.4 тисячі , які «продовжують службу», це ті, хто звільнився, почав отримувати пенсію, і потім знову якимсь шляхом прийшов у військо. Не втративши пенсію.Уточню, до широкомасштабного не можна було повернувшись до війська, залишатись пенсіонером ЗСУ. Не було такої опції.Якщо ці 15.4 тисяч таки отримують пенсію (а ПФ вказує що так і є) , значить вони прийшли саме після широкомасштабного.Додавати, що лише я один знаю кілька десятків людей, які після широкомасштабного з пенсії пішли служити навіть не потрібно. У кожного є такі знайомі.Як завжди розрахунки Кендела брехливі і маніпуляційні. ЗвичноА отже… Якщо з 160 тис 15.4 знову служать, то це таки біля 10%. Що відповідає пропорціям серед цивільних людей.А якщо врахувати, що по відношенню до пенсів ми говоримо про вікову групу яка біля верхньої допустимої вікової межі (55-60 є найчисельніша серед в.пенсів) , так ці пропорції ще більш на користь саме в.пенсів.