потом копыта отбрасываешь и до пенсии не доживаешь ! идеальный вариант как в фильме облачный Атлас ... пророческий фильм как вспомню про официанток в фильме...
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Додано: Вів 27 сер, 2019 10:11
потом копыта отбрасываешь и до пенсии не доживаешь ! идеальный вариант как в фильме облачный Атлас ... пророческий фильм как вспомню про официанток в фильме...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Вів 27 сер, 2019 10:15
Re: Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим
теперь узаконили теперь официально каждый день , а не только "по вторникам и пятницам"
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Вів 27 сер, 2019 10:53
На самом деле, люди сами хотят так работать. Особенно те, у кого почасовая или сдельная оплата. Знакомый вернулся из Польши. Говорит, что можно самому можно было выбирать вид и график работы. Можно было стоять на конвейере, а можно внутри холодильника за плату в час *1.5. Работать можно 8 часов, а можно и больше. Кто-то выбирал 8 часов на конвейере, а кто-то 20 часов в сутки в холодильнике. Знакомый говорит, что заробитчане из Непала выбирали работать в основном по 20 часов в сутки
Да и сам, я, как предприниматель, работаю без выходных 24 часа в сутки, сплю когда придётся, в основном по 3-5 часов. Если иду куда-то, то всегда с телефоном, чтоб можно было контролировать, что ничего не поломалось. Такой вот IT-бизнес. Вот вам и сдельная работа. Можно на работу тратить 1 час, и соответственно зарабатывать. Но, зачем? Если можно тратить от 20 часов в сутки. Да и выходные не особо нужны, когда получаешь деньги за то, что сделал, а не за то, что отсидел на работе отсмотрев сериалы
Додано: Вів 27 сер, 2019 11:14
Сейчас в большинстве стран Европы рынок труда испытывает дефицит рабочих рук. И в Украине в том числе. Но работодатели ничего не будут менять пока будут находиться согласные на минималку+конверт и 12-14 часов в день. Когда работать становится некому, бизнес или меняет условия или закрывается.
Додано: Вів 27 сер, 2019 12:34
Вы сами себе противоречите. Если "находятся согласные на минималку+конверт и 12-14 часов в день" - это не дефицит рабочих рук, а переизбыток. А вот, в Европе - реально дефицит. Во Франции, например, нельзя, как у нас, завалиться в первый попавшийся ресторан, и сказать, готовьте мне стейк. Там, как в наших столовках, приходишь в определённое время, не любое, а именно когда время ужина, например, с 19 до 21. При этом бронировать столик нужно заранее. На выбор будет несколько блюд, например, 3 салата на выбор, 3 основных блюда и т.д. Под заказ вам никто ничего готовить не будет, меню просто нет, только листик с сегодняшними блюдами. Готовить под заказ некому, не нанимают у них столько сотрудников в ресторан, чтоб ещё готовить каждому отдельно. Официант может быть 1 на весь зал. Убирать грязные тарелки будут только после того, как вы уйдёте. Дозаказать что-то тоже будет проблематично, т.к. официанта просто не найдёте. Вот это реальный дефицит сотрудников. А не, как у нас, что можно внезапно завалиться в ресторан в 11 утра, и сказать, накрывайте банкет на 10 человек с выбором из 100 блюд в меню, а повара сидят и ждут именно таких как вы, т.к. их время ничего не стоит, и даже без клиентов, будут сидеть и ждать залётных.
Додано: Вів 27 сер, 2019 12:51
Re: Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим
Ах, да, такой ужин во Франции будет стоить 30-40 евро на человека. Хотите, чтоб были большие зарплаты у людей в стране, готовьтесь платить больше денег за товары и услуги.
Вот, почему-то, мало кто идёт покупать продукты в le silpo, там где зарплаты у кассиров выше. Все топают в varus и атб, там где по слухам, сотрудники получают копейки, а работать нужно за троих. Зато и цены ниже. Ведь вы не хотите за тот же товар платить больше. Своя рубашка ближе к телу. Лучше пусть сотрудник магазина пашет в 3 смены за копейки, зато вы купите йогурт на 50 копеек дешевле
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:04
А сколько человек при устройстве на работу пытаются изменить предлагаемые работодателем условия? Например, сказать, что я готов у вас работать, но только "в белую". Если таких будет большинство, то работодатель начнет задумываться. А если 99% согласны на конверт, то и фиг с ним с этим одним принципиальным.
Про рестораны: я во Франции не был и банкеты на 10 персон заграницей не заказывал. Но в других странах Европы чтобы поесть вдвоем-втроем спокойно заходишь в любое время и выбираешь из меню. Все как и в Украине. И официанты есть, хоть иногда и с темным цветом кожи.
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:00
Почему много работать - это плохо ? Это личный выбор каждого. Я, например работаю больше 8 часов в день не потому, что есть нечего, а потому что хочу четвертый раз за год съездить в отпуск и машину поменять на новую. Это наказуемо ?
Гораздо больше напрягают особи которые работать не хотят и не умеют. Скиглять про "рабство" и при этом стоят с протянутой рукой к государству. С удивлением обнаруживая, что работая по пару часов и не каждый день выжить таки да - трудно.
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:25
вы работает на себя в своем бизнесе и никто вам не запрещает . Вопрос о наемных рабочих
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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