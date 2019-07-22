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Від 8 до 12 годин: як будемо
працювати за новим Трудовим...

Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:34

yama

Я - наемный рабочий. Почасовая оплата. Норма - 8 часов/день. Но есть возможность работать и больше за +оплату. Чем и пользуюсь. Ничего плохого в этом не вижу. Рабством это не считаю, поскольку есть выбор. Исключительно моё право заработать дополнительно на икру к хлебу с маслом.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:00

  safonovstanislav написав:
  Ratatui написав:А почему не прописали по 12-14 часов в день и 6 дней в неделю? В Польше могут так работать, значит и здесь получится. :mrgreen:

У нас также работают многие. Некоторые на 2-3 работах одновременно + шабашки. Я знаю несколько человек, которые без выходных работают, а некоторые с дневной работы сразу на ночную смену идут, а утром опять на дневную работу. Было бы желание

Ну в таком режиме нон-стоп могут скоро в церкви отпеть.
Что это за жизнь - пахать круглосуточно???
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:02

  safonovstanislav написав:
  alex7gk написав:<b>safonovstanislav</b>
Не сравнивайте работу таксистов с их дневными ночными шабашками и работу на заводе или конвейере. Я думаю после 10 часов на заводе у же никуда больше идти не захочется

Вы недооцениваете некоторых людей. Они входят в ритм, и пол дня выходных - для них уже стресс, т. к. просто не понимают что делать со внезапно свалившейся на них свободой.

:shock: Искренне желаю вам на своей шкуре ощутить прелести отсутствия выходных, потом отпишись про свои ощущения.
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:07

  Nickoss1 написав:Почему много работать - это плохо ? Это личный выбор каждого. Я, например работаю больше 8 часов в день не потому, что есть нечего, а потому что хочу четвертый раз за год съездить в отпуск и машину поменять на новую. Это наказуемо ?

Гораздо больше напрягают особи которые работать не хотят и не умеют. Скиглять про "рабство" и при этом стоят с протянутой рукой к государству. С удивлением обнаруживая, что работая по пару часов и не каждый день выжить таки да - трудно.

Вы же не арматуру вяжете и в зной и в холод по 12 часов, верно?
Вести какие-то блоги, вебинары и прочую шелуху по инету можно и круглосуточно, а вот физически пахать по 12-14 часов, это совсем другое.
vetka
 
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  #<12345
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