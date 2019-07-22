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Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:34
yama
Я - наемный рабочий. Почасовая оплата. Норма - 8 часов/день. Но есть возможность работать и больше за +оплату. Чем и пользуюсь. Ничего плохого в этом не вижу. Рабством это не считаю, поскольку есть выбор. Исключительно моё право заработать дополнительно на икру к хлебу с маслом.
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Nickoss1
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Додано: Сер 28 сер, 2019 11:00
safonovstanislav написав: Ratatui написав:
А почему не прописали по 12-14 часов в день и 6 дней в неделю? В Польше могут так работать, значит и здесь получится.
У нас также работают многие. Некоторые на 2-3 работах одновременно + шабашки. Я знаю несколько человек, которые без выходных работают, а некоторые с дневной работы сразу на ночную смену идут, а утром опять на дневную работу. Было бы желание
Ну в таком режиме нон-стоп могут скоро в церкви отпеть.
Что это за жизнь - пахать круглосуточно???
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vetka
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Додано: Сер 28 сер, 2019 11:02
safonovstanislav написав: alex7gk написав:
<b>safonovstanislav</b>
Не сравнивайте работу таксистов с их дневными ночными шабашками и работу на заводе или конвейере. Я думаю после 10 часов на заводе у же никуда больше идти не захочется
Вы недооцениваете некоторых людей. Они входят в ритм, и пол дня выходных - для них уже стресс, т. к. просто не понимают что делать со внезапно свалившейся на них свободой.
Искренне желаю вам на своей шкуре ощутить прелести отсутствия выходных, потом отпишись про свои ощущения.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 11:07
Nickoss1 написав:
Почему много работать - это плохо ? Это личный выбор каждого. Я, например работаю больше 8 часов в день не потому, что есть нечего, а потому что хочу четвертый раз за год съездить в отпуск и машину поменять на новую. Это наказуемо ?
Гораздо больше напрягают особи которые работать не хотят и не умеют. Скиглять про "рабство" и при этом стоят с протянутой рукой к государству. С удивлением обнаруживая, что работая по пару часов и не каждый день выжить таки да - трудно.
Вы же не арматуру вяжете и в зной и в холод по 12 часов, верно?
Вести какие-то блоги, вебинары и прочую шелуху по инету можно и круглосуточно, а вот физически пахать по 12-14 часов, это совсем другое.
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vetka
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