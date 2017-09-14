Shaman написав:а так все "йде" за планом путіна Український провал Путіна ................. тому так, путін ірраціонально налаштований воювати далі...
Здесь многое верно, например: "ставлення до Москви стало різко ворожим" (да и вообще практически всё, что касается Путина), но много и ошибок. 1. «не спровоковане» и "несподіване" это совершено разные вещи. 2. "колись далека мрія про членство нарешті стає досяжною" - сомнительное утверждение. Не вижу, чтобы она стала более "досяжною", чем несколько лет назад. 3. "для Західної України вступ до ЄС стане завершенням історичного шляху — від імперської околиці на рубежах радянського простору до економічного рушія в серці найбільшого у світі єдиного ринку." Західна Україна до "імперської околиці на рубежах радянського простору" была такой же околицей Европы, а до этого Австро-Угорської імперії. И "економічного рушієм" она точно не станет. А "единый рынок" ей нужен разве что для того, чтобы свободно ездить на работу на Запад.
sashaqbl написав:Я орієнтуюся на поточну ситуацію. Якщо вдастся посилити мобілізацію - то цілком може бути й 3 роки, погоджуюся. Якщо в рашки послабиться мобілізація - то теж може бути 3 роки.
Але набирають все більш і більш немотивованих воювати. Наскільки це впливає на фронт(і на СЗЧ) я не знаю. Десь в неті бачив графік мобілізації в РФ - за минулий квартал РФ мобілізувала набагато більше людей ніж за попередні квартали. І динаміка там явно не до послаблення.
andrijk777 написав:Якесь тупе питання, ну ок: 1.Україна віддає залишки Донецької області, тоді цього не було. 2.Обмеження армії 600000, тоді цього не було. 3.Закріпляє в Конституції не вступ в НАТО, тоді цього не було. 4.РФ повертається в G8, тоді цього не було. 5.Україна погоджується бути без’ядерною державою, тоді цього не було. 6.Проведення всеукраїнських виборів у 100 днів після укладення угоди, тоді цього не було, це 100% не буде прийнято Зеленським.
Це принципово гірший план, особливо пункти 1 2 і 3. П.2 може по суті і не поганий(бо у нас всерівно 600К не буде) але його присутність(+п.1 і п.3) робить цей план дійсно подібним на капітуляцію.
от коли дійшло до деталей, то виявляється що різниці немає. єдина відмінність - це віддати Донецьку область. а інше 2) взагалі не розумію, про що це обмеження. в мирний час в нас й близько стільки немає. а у військовій - ці домовленості вже не діють 3) якщо ми відмовляємося від НАТО - то яка різниця, де ми це фіксуємо. хіба треба прибрати з Конституції вступ до НАТО 4) чи повернеться Раша до G8 - от мені точно фіолетово. й лише буде запрошено, чи вона повернеться - питання відкрите. 5) а зараз Україна ядерна держава? й зараз згідно нерозповсюдження ядерної зброї не передбачено збільшення ядерних держав. 6) вибори через 100 днів - це дійсно так погано? не певен...
висновок - ці пропозиції незначно відрізняються. тому оце треба підписувати зараз, бо потім буде гірше - чиста маніпуляція
2) Наприклад, це не дозволяє Україні провести мобілізацію ДО війни, при бажанні. Наприклад РФ стягує до кордонів 2000000 солдат і стоїть(готується до нападу). Україна може мобілізувати тільки 600000, якщо більше то РФ ЗАКОННО нападає бо Україна порушила договір. Крім того - цей пункт морально принизливий. 3)Закріплено в Конституції і в якомусь там договорі - це небо і земля. Тим більше внесення змін до Конституції - це та ще проблема для України і Путін це прекрасно розуміє. Крім того - цей пункт морально принизливий. 4)Тобі фіолетово, іншим - ні. Це принципове питання. Виходить Рашка почала несправедливу агресію, відтяпала територію і її ще за це з обіймами запросили в G8. Тобто давай - нападай ще раз, ми тобі(путіну) ще премію Миру дамо за це. 5)Я за повернення ядерної зброї усіма можливими способами. Це точно 100% гарантія миру. Ти ні, ну ти і миру не хочеш. 6)Це погано для Зе, я ж написав. Зе не захоче це підписувати і через цей пункт. Для України цей пункт звичайно хороший, але Зе просто не погодиться на цей мир, а це для України погано.
Висновок - я навів тобі 6(шість) кардинальних(принципових) відмінностей, але для тебе все-рівно "не відрізняються". Тут тільки дохтор допоможе.
називай як хочеш, але вони ПРИНЦИПОВИМИ не є. окрім здачі Донбасу.
по мобілізації - якщо раша знову стягне війська, ніхто вже дивитися на це й договір не буде. тому приклад вигаданий. й нагадаю про демілітаризацію Раша тоді теж казала. тому без змін
поміняти Конституцію важче, але за можливості можна. але ще раз - взяв на себе зобов'язання, то не важливо як - хоч й усно.
про G8 - не буде Раші там, не переймайся...
ще раз - принципово одне й теж, накид далі буде лише гірше - надуманий
ЛАД написав:3. "для Західної України вступ до ЄС стане завершенням історичного шляху — від імперської околиці на рубежах радянського простору до економічного рушія в серці найбільшого у світі єдиного ринку." Західна Україна до "імперської околиці на рубежах радянського простору" была такой же околицей Европы, а до этого Австро-Угорської імперії. И "економічного рушієм" она точно не станет. А "единый рынок" ей нужен разве что для того, чтобы свободно ездить на работу на Запад.
Прикольно.. Отже Ладу треба щоб були заводи з дешевою робоою силою (тоді легше з світом конкурувати), але відкритість ринку з більш високою заробітною платою - ставить хрест на мрію про заводи з дешевими руками.. Може якраз в цьому і зарита ця тяга до паразитування на комусь?
ПС Європейська модель - це кожен самостійно приймає рішення і несе за нього відповідальність Азійська модель - лідер визначає куди йти і що робити.. якщо при цьому виявиться що 1 млрд китайців повинні жити в 19 столітті, щоб 400 млн могло захопити 70% просвиробництва світу - то це виявляється нормально.. От тільки проблема парторг же не хоче бути ні в числі тих 1 млрд , ні в числі мільйонів заморених голодом, ні в числі десятків мільйонів гулагівських мешканців).
ИМХО найважливіше що втратили ми - це мільйони працездатних українців.
А навіщо вони потрібні ці "російськоналаштовані"? Зате ж "НАЦІЯ". Задля цього не шкода і ще пару мільйонів загиблих і інвалідів отримати.
Ти був би правий у випадку коли б Україна напала на роССію... Тоді б ти міг витягнути червоні революційні труси і скакати на броньовик.. Але МИ - ЗАХИЩАЄМОСЬ.. і дивного в тому що під час свого захисту ми БІЛЬШЕ думаємо про себе і менше про те як буде погіршуватись кількість і стан русофілів - ми не будемо.
Тому ще раз для парторга .. Європа - це вибори Якщо в Україні буде як до війни 45% за дружбу з педерацією і 55% за вхід в ЄС то треба 20 років щоб пройти відстань яку можна пройти за рік у випадку 10% за педерацію і 90% за ЄС Тобто війна це просто покращення НАШИХ шансів на краще життя за рахунок погіршення шансів тих хто проти нас.
Тут нічого смішного немає. Скоріше печально. Напевно ви не зрозуміли, розжую: Я не буду підписувати ніякий мир, а для тих хто будуть це дуже важливо бо вони надіються правити ще довго і підтримка населення їм дуже потрібна(навіть диктаторам вона потрібно). Тому "морально принизливі пункти" дуже не бажані для них.
budivelnik написав:........... Якщо в Україні буде як до війни 45% за дружбу з педерацією і 55% за вхід в ЄС то треба 20 років щоб пройти відстань яку можна пройти за рік у випадку 10% за педерацію і 90% за ЄС Тобто війна це просто покращення НАШИХ шансів на краще життя за рахунок погіршення шансів тих хто проти нас.
До війни за вхід в ЄС було значно більше 55%. "НАШИХ" це чиїх? До "НАШИХ" відносяться тільки "расово полноценные" ("національно свідомі")?
