Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим...

Nickoss1 написав:

Почему много работать - это плохо ? Это личный выбор каждого. Я, например работаю больше 8 часов в день не потому, что есть нечего, а потому что хочу четвертый раз за год съездить в отпуск и машину поменять на новую. Это наказуемо ?Гораздо больше напрягают особи которые работать не хотят и не умеют. Скиглять про "рабство" и при этом стоят с протянутой рукой к государству. С удивлением обнаруживая, что работая по пару часов и не каждый день выжить таки да - трудно.