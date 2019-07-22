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Від 8 до 12 годин: як будемо
працювати за новим Трудовим...

Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:15

  vetka написав: :shock: Искренне желаю вам на своей шкуре ощутить прелести отсутствия выходных, потом отпишись про свои ощущения.

Уже больше 10 лет ощущаю, особенно в последние годы. Дети хотят не только кушать, но и новую игрушку. Да и самому хочется развлечься. А это всё стоит денег. Да, работаю без выходных добровольно. Мне просто жалко потратить целый день на отдых
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:19

  vetka написав: а вот физически пахать по 12-14 часов, это совсем другое.

В Польше знакомый работал физически на мясе в холодильниках по 16 часов, а некоторые брали смены по 20 часов. И так каждый день. 4 часа в сутки на поспать, поесть. Это всё добровольно. Пол года пашут на износ, потом пол года шикуют у себя в стране
Я тоже не представляю, как можно работать физически каждый день по 20 часов в сутки. Видимо, есть сильная необходимость в деньгах
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:00

  safonovstanislav написав:
  vetka написав: :shock: Искренне желаю вам на своей шкуре ощутить прелести отсутствия выходных, потом отпишись про свои ощущения.

Уже больше 10 лет ощущаю, особенно в последние годы. Дети хотят не только кушать, но и новую игрушку. Да и самому хочется развлечься. А это всё стоит денег. Да, работаю без выходных добровольно. Мне просто жалко потратить целый день на отдых

Когда ж вы находите время на развлечения?
Детям лучше купить книгу и уделить лишний час времени вместо того, чтобы потратить время на зарабатывания денег, условно, на новый айфон. ИМХО.
ПС если работа занимает очень много вашего личного времени, то что-то вы делаете не так.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:32

16-20 часов работать нереально. По крайней мере работать эффективно. Значит есть возможность обмануть систему контроля и подрыхнуть где-то в подсобке в рабочее время. На многих предприятиях рабочее время - это время между входом и выходом на проходной.
Этот вариант, как сверхурочную работу - можно даже не рассматривать.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:21

  safonovstanislav написав:
  vetka написав: а вот физически пахать по 12-14 часов, это совсем другое.

В Польше знакомый работал физически на мясе в холодильниках по 16 часов, а некоторые брали смены по 20 часов. И так каждый день. 4 часа в сутки на поспать, поесть. Это всё добровольно. Пол года пашут на износ, потом пол года шикуют у себя в стране
Я тоже не представляю, как можно работать физически каждый день по 20 часов в сутки. Видимо, есть сильная необходимость в деньгах

Даже вахтовики приезжающие на 2 недели на стройку не работают больше чем по 12-13 часов, а у них не непрерывный труд
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:26

  shapo написав:Даже вахтовики приезжающие на 2 недели на стройку не работают больше чем по 12-13 часов, а у них не непрерывный труд

Сам не видел. Рассказывал знакомый. Говорит непальцы бешеные, многие по 20 часов ежедневно работают в условиях, где 5 минут отдыха вне холодильника каждые 20 минут, типа на согрев, и небольшой перерыв на покушать за 8-часовую смену
safonovstanislav
 
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