Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим...

Уже больше 10 лет ощущаю, особенно в последние годы. Дети хотят не только кушать, но и новую игрушку. Да и самому хочется развлечься. А это всё стоит денег. Да, работаю без выходных добровольно. Мне просто жалко потратить целый день на отдых
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Додано: Сер 28 сер, 2019 12:15
Уже больше 10 лет ощущаю, особенно в последние годы. Дети хотят не только кушать, но и новую игрушку. Да и самому хочется развлечься. А это всё стоит денег. Да, работаю без выходных добровольно. Мне просто жалко потратить целый день на отдых
Додано: Сер 28 сер, 2019 12:19
В Польше знакомый работал физически на мясе в холодильниках по 16 часов, а некоторые брали смены по 20 часов. И так каждый день. 4 часа в сутки на поспать, поесть. Это всё добровольно. Пол года пашут на износ, потом пол года шикуют у себя в стране
Я тоже не представляю, как можно работать физически каждый день по 20 часов в сутки. Видимо, есть сильная необходимость в деньгах
Додано: Сер 28 сер, 2019 13:00
Когда ж вы находите время на развлечения?
Детям лучше купить книгу и уделить лишний час времени вместо того, чтобы потратить время на зарабатывания денег, условно, на новый айфон. ИМХО.
ПС если работа занимает очень много вашего личного времени, то что-то вы делаете не так.
Додано: Сер 28 сер, 2019 13:32
16-20 часов работать нереально. По крайней мере работать эффективно. Значит есть возможность обмануть систему контроля и подрыхнуть где-то в подсобке в рабочее время. На многих предприятиях рабочее время - это время между входом и выходом на проходной.
Этот вариант, как сверхурочную работу - можно даже не рассматривать.
Додано: Сер 28 сер, 2019 16:21
Даже вахтовики приезжающие на 2 недели на стройку не работают больше чем по 12-13 часов, а у них не непрерывный труд
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 28 сер, 2019 16:26
Сам не видел. Рассказывал знакомый. Говорит непальцы бешеные, многие по 20 часов ежедневно работают в условиях, где 5 минут отдыха вне холодильника каждые 20 минут, типа на согрев, и небольшой перерыв на покушать за 8-часовую смену
Додано: Сер 28 сер, 2019 18:22
Re: Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Чет 29 сер, 2019 10:04
Re: Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим
С таким успехом можно отменить выходные и праздники.
Ведь найдутся желающие работать за копейки.
А еще можно отменить минимальную ЗП.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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