«У багатополярному світі вам потрібна багатополярна валюта», - підкреслив Карні, передає CNBC.
Дивися повний текст Центробанк Англії хоче замінити долар цифровою валютою.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 07:59
Центробанк Англії хоче замінити долар цифровою валютою
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Дивися повний текст Центробанк Англії хоче замінити долар цифровою валютою.
Додано: Сер 28 сер, 2019 16:16
Насколько мне известно центробанк англии имеет влияние только на фунт стерлингов. а к доллару сша исеют отношение сша.
В британии что уже все проблемы с брекзитом порешали что за дооллар взялись?
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