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Чи купувати квартиру
в передмісті Києва?

Чи купувати квартиру в передмісті Києва?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:50

Чи купувати квартиру в передмісті Києва?

Добрий всім день!

Зацікавила новобудова Мюллер Хаус від забудовника БД Холдинг. Квартири в Петропавлівській Борщагівці. На картинках все як завжди красиво.

Звертаюся до тих, хто на практиці мав реальний досвід співпраці з цим забудовником. Можна брати?
vasiliy_petrikov
 
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