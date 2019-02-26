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Чи купувати квартиру в передмісті Києва?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 сер, 2019 12:50
Добрий всім день!
Зацікавила новобудова Мюллер Хаус від забудовника БД Холдинг. Квартири в Петропавлівській Борщагівці. На картинках все як завжди красиво.
Звертаюся до тих, хто на практиці мав реальний досвід співпраці з цим забудовником. Можна брати?
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vasiliy_petrikov
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