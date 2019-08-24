Чому американці охоче купують ці машини?
Дивися повний текст Чому розкуповують забраковані після «дизельгейту» автомобілі.
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Додано: Суб 31 сер, 2019 19:48
Чому розкуповують забраковані після «дизельгейту» автомобілі
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Дивися повний текст Чому розкуповують забраковані після «дизельгейту» автомобілі.
Додано: Суб 31 сер, 2019 19:48
Нет никакого «Дизельгейта». Это та же раскрученная "озоновая дыра", или " всемирное потепление". А украинцам о таких дешевых машинах можно только мечтать.
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