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Чому розкуповують забраковані
після «дизельгейту» автомобілі

Чому розкуповують забраковані після «дизельгейту» автомобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 19:48

Чому розкуповують забраковані після «дизельгейту» автомобілі

Пропонуємо до обговорення:
Чому американці охоче купують ці машини?

Дивися повний текст Чому розкуповують забраковані після «дизельгейту» автомобілі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 19:48

Нет никакого «Дизельгейта». Это та же раскрученная "озоновая дыра", или " всемирное потепление". А украинцам о таких дешевых машинах можно только мечтать.
zloy_ukr
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