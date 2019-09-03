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Омелян розповів, як за рік
змінилась ситуація з...

Омелян розповів, як за рік змінилась ситуація з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:11

Омелян розповів, як за рік змінилась ситуація з...

Пропонуємо до обговорення:
Рік тому Ryinair здійснив перший регулярний рейс в Україну. Мінінфраструктури проводили лоукости для того, щоб змінити ментальність людей.

Дивися повний текст Омелян розповів, як за рік змінилась ситуація з авіаперевезеннями в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:11

Чего там. Нормально ситуация изменилась. Тут перемога без вопросов. Будет открытое небо - еще больше поменяется.
Nickoss1
 
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