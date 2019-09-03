Рік тому Ryinair здійснив перший регулярний рейс в Україну. Мінінфраструктури проводили лоукости для того, щоб змінити ментальність людей.
Дивися повний текст Омелян розповів, як за рік змінилась ситуація з авіаперевезеннями в Україні.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 16:11
Омелян розповів, як за рік змінилась ситуація з...
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Дивися повний текст Омелян розповів, як за рік змінилась ситуація з авіаперевезеннями в Україні.
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:11
Чего там. Нормально ситуация изменилась. Тут перемога без вопросов. Будет открытое небо - еще больше поменяется.
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