Про це повідомив Національний банк.
Дивися повний текст У серпні грошова база збільшилася на 2,2%.
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Додано: Сер 11 вер, 2019 17:36
У серпні грошова база збільшилася на 2,2%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У серпні грошова база збільшилася на 2,2%.
Додано: Сер 11 вер, 2019 17:37
Денежная масса растёт, а цена доллара падает. Финансы простой математикой не понять.
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