|
|
Инвесторам дома Милославская 18
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:01
Добрый день инвесторам дома по улице Милославская 18.
Хочу предложить инвесторам данного дома собраться на общую встречу для знакомства и обмена информацией.
Встречу предлагается провести непосредственно у самого дома (ул. Милославская 18).
Кто готов и может подъехать прошу здесь отписаться и я сообщу более детальную информацию.
Спасибо.
-
shumy
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 12.09.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:45
shumy написав:
Добрый день инвесторам дома по улице Милославская 18.
Хочу предложить инвесторам данного дома собраться на общую встречу для знакомства и обмена информацией.
Встречу предлагается провести непосредственно у самого дома (ул. Милославская 18).
Кто готов и может подъехать прошу здесь отписаться и я сообщу более детальную информацию.
Спасибо.
когда? время?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2907
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 386 раз.
- Подякували: 389 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|0
|6173
|
|
|10
|5478
|
|
|12
|8151
|
П'ят 01 лют, 2013 19:54
Franta