Инвесторам дома Милославская 18

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Добрый день инвесторам дома по улице Милославская 18. Хочу предложить инвесторам данного дома собраться на общую встречу для знакомства и обмена информацией. Встречу предлагается провести непосредственно у самого дома (ул. Милославская 18).
Кто готов и может подъехать прошу здесь отписаться и я сообщу более детальную информацию.
shumy написав:Добрый день инвесторам дома по улице Милославская 18. Хочу предложить инвесторам данного дома собраться на общую встречу для знакомства и обмена информацией. Встречу предлагается провести непосредственно у самого дома (ул. Милославская 18).
Кто готов и может подъехать прошу здесь отписаться и я сообщу более детальную информацию.
Спасибо.
когда? время?
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Уважаемые инвесторы дома по адресу Милославская 18. 18 сентября 2019г, непосредственно на стройке (Милославская 18) состоится встреча. Время встречи — 15:00. Все, у кого есть возможность, прошу присутствовать.