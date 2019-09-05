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Мінсоцполітики перегляне
виплату соцдопомоги українцям

Мінсоцполітики перегляне виплату соцдопомоги українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 19:57

Мінсоцполітики перегляне виплату соцдопомоги українцям

Пропонуємо до обговорення:
Зараз на порядку денному Міністерства знаходиться багато ініціатив.

Дивися повний текст Мінсоцполітики перегляне виплату соцдопомоги українцям.
R2
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