RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Volkswagen захотів
купити Tesla

Volkswagen захотів купити Tesla
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:01

Volkswagen захотів купити Tesla

Пропонуємо до обговорення:
Німецький автоконцерн Volkswagen допустив можливість купівлі американського виробника електромобілів Tesla.

Дивися повний текст Volkswagen захотів купити Tesla.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90822
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:01

Пусть пойдет на биржу и купит, сколько сможет)
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4164
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1955 раз.
Подякували: 1077 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lite і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Tesla запускає власне виробництво акумуляторних батарей
R2 » Нед 08 вер, 2019 08:42
3 215
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2019 14:00
Surfer
«ДТЕК» не зміг купити вугілля за ціною «Роттердам+» 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 04 вер, 2019 08:53
30 1860
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 20:51
LutsMan
Як українцям купити найдешевші авіаквитки: 7 способів
R2 » П'ят 19 січ, 2018 23:50
2 1135
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 14:38
ivanratnitski

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76207)
12.09.2019 21:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.