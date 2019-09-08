Німецький автоконцерн Volkswagen допустив можливість купівлі американського виробника електромобілів Tesla.
Дивися повний текст Volkswagen захотів купити Tesla.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 20:01
Volkswagen захотів купити Tesla
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Дивися повний текст Volkswagen захотів купити Tesla.
Додано: Чет 12 вер, 2019 20:51
Додано: Чет 12 вер, 2019 21:22
Re: Volkswagen захотів купити Tesla
Хотят купить компанию , которая сделала всех в хвост и вгриву, притормозить тему электротяги и потом продолжить производить свои коптилки. Дураков нет, Маск на это не пойдет .
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