RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Volkswagen захотів
купити Tesla

Volkswagen захотів купити Tesla
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 00:29

Re: Volkswagen захотів купити Tesla

  LutsMan написав:Потому не нужно думать, что для него Тесла - это самоцель. Это не так! Главное - Спейс Икс и космическая программа. Потому как он однажды продал своё первое детище (Пэй Пел), точно так же продаст и второе (Теслу).


Как всегда вы в своем репертуаре - писать глупости , делая из этого такие же глупые выводы и еще на базе этого обвинять кого то в заблуждениях.

Учите матчасть ! Детищем Маска был не пейпал а x.com, который после слияния с Confinity воссоединился лишь с одним из подразделений этой компании именуемым ПейПал. Какое то непродолжительное время Маск был генеральным, но в частности за попытку переименовать пейпал в x.соm его поперли с должности генереального , таким образом была бы воля Маска, не было бы никакого ПейПала вообще ! Более того в составе пейпала он был лишь одним из 7 соучредителей. Таким образом получить прибыль от продажи НЕ СВОЕГО детища, был лучшим вариантом для Маска, при чем от продажи он получил лишь 11,7% - такова была его доля в компании.

И еще одна глупость , вы себе как всегда верны :

Кстати, еще одно заблуждение ;)
Когда Фольксваген переоборудовал один из своих заводов на выпуск первой электрической модели ID.3, то обнаружилось, что тот-же завод с гораздо меньшим персоналом, может выпускать на 30% больше автомобилей. Причина - в электромобиле меньше комплектующих, его проще и быстрее собирать! Т.е. для автопроизводителя заниматься электромашинами будет выгоднее. Они сейчас начинают это осознавать и все кинулись делать электромодели.
Ну а как монетизировать свою продукцию и поиметь вас на деньги их учить не надо, тем более, что с электромобилями это становиться просто В РАЗЫ ПРОЩЕ И ЛЕГЧЕ. Например, платные обновления ПО, платные новые фишки (карты, навигация, автопилоты и т.д.) Потому дешевле не будет - "это капитализм, детка" (с)


Первые электромобили были произведены более 100 лет тому назад. Даже 30 лет была очередная попытка поднять электропром, который закончился очередным провалом от нефтяного лобби :

«КТО УБИЛ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ?» Фильм с таким названием был выпущен в США в 2006 году. В нем идет речь о развитии этого вида транспорта, и особенно – о ситуации в Калифорнии (США) в начале 1990-х годов. Дело в том, что из-за большой загазованности там в 1990 году приняли закон о нулевых выбросах, который предусматривал множество преимуществ для производителей и владельцев электромобилей. Этим законом воспользовалась компания GeneralMotors, создав доступный электромобиль EV1.

Тем не менее, вскоре закон о нулевых выбросах был изменен, а сама General Motors свернула производство EV1 и начала доказывать его бесполезность и несовершенство. Эти машины отзывали и уничтожали под любыми предлогами. Авторы фильма подчеркивают, что за неудачами массового распространения электромобилей стоят нефтяные концерны, крупные автопроизводители и их лобби в американском правительстве.


Неужели вы наивно полагаете что и 30 лект тому назад не понимали что производить электро и дешевле и выгоднее ? Вот такие вот GM и VW сначала возглавляют движ а потом успешно его хоронят , тесно работая в связке с углеводородными лобби. Поэтому нынешний расцвет электроавтопрома Имени Маска и только его. И он отлично понимает что если он продаст свое детище - его точно так же угробят как делали это многократно.

Ни одной крупной компании десятилетиями работавшими на рынке не выгодно быстро перестраиваться на новые технологии - поэтому чуть ли не во всех областях мы видим откровенное саботирование прогресса технологий - нас кормят всего лишь маркетологическими украшательствами , которые гораздо легче продавать , чем серьезные технологические новшества. Точно также и с электротягой. Не будь Маска , который уже сделал всех автопроизводителей - до сих пор бы слушали об электромобилях лишь в фантастических фильмах.

И электромобили - это по сути вечные машины - по сравнению с ДВС - там ломаться нечему по сути - поэтому эта тема не выгодня большинству автопроизводителей на ДВС - привыкшим менять лишь косметику , этим и жить. Именно поэтому они пытаются купить главного своего конкурента и нарушетеля спокойствия, чтобы возглавить и победить этот движ, вот тиебе и весь "бизнес", "детка".
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2118
З нами з: 14.11.13
Подякував: 139 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
3
4
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 00:56

  hinomaneg написав:Surfer Почитайте про утилацию батарей и поймете насколько электрокары это не экологично , плюс откуда берется электричество


О свежереганные "специалисты" повылазили, с очередным пугалом из серии "сланцевый газ", "вредные батареи" и пр. Много писать не буду , тут все очевидно, два графика :

критический рост парниковых газов в последние 100 лет :
Зображення

Критический рост температуры на планете, с ним связанный
Зображення

Мы обречены уходить от ископаемых источников энергии которые не просто вредны - смертоносны для планеты. За исключением нефтяных лобби и их шестерок, расказывающих о вреде электротяги. Дело доходит до полного идиотизма :

Исследование: электросамокаты вредны для окружающей среды

Исследователи рассмотрели не только выбросы самоката, но и воздействие на окружающую среду материалов, используемых при их производстве, транспортировке и сборке


Кстати отвечая на предыдущий глупейший вброс о том что "дешевле не будет", уже дешевле - электротяга начиная от гиробордов до скутеров и городских миниавтомобилей уже приобретает огромную популярность в мире, в первую очередь из за своей дешевизны перед средствами передвижения на ДВС. Дешевле они как за счет более дешевого топлива , так и вследствии простоты конструкции меньше сил и средств нужно тратить на ТО.

И что касается откуда берется электроэнергия :

Не случаянно вся Европа давно утыкана ветро - солнечными батареями.



Калифорния на пороге полного отказа от углерода при производстве энергии

Законодательное собрание Калифорнии одобрило законопроект, в соответствии с которым к 2045 году производство электроэнергии на территории штата должно полностью обеспечиваться за счет экологически чистых источников энергии.
В настоящее время порядка 44% электроэнергии в штате производится за счет возобновляемых источников и гидроэнергетики.


Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья. И другого выхода у нас нет. За этим однозначно будущее, если не хотим угробить себя сами. как бы не пыталось это сделать за нас нефтянное лобби.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2118
З нами з: 14.11.13
Подякував: 139 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
3
4
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 01:51

Surfer Вот такие вот GM и VW сначала возглавляют движ а потом успешно его хоронят , тесно работая в связке с углеводородными лобби. Поэтому нынешний расцвет электроавтопрома Имени Маска и только его. И он отлично понимает что если он продаст свое детище - его точно так же угробят как делали это многократно. *Да действительно как то очень похоже на правду.
Митяйка
 
Повідомлень: 6
З нами з: 14.09.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:26

Если движение нельзя угробить, его нужно возглавить. Такая же логика у VW.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 934
З нами з: 14.04.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 16:36

Re: Volkswagen захотів купити Tesla

Такое ощущение, что авторы некоторых сообщений имеют идеологическую обиду на VW и перенеслись из времен СССР с его рассказами про проклятых буржуев, которые мешают жить талантливым изобретателям, не давая тем облегчать жизнь простому народу :)

Маск, в первую очередь, - бизнесмен. Причем очень хороший. Так что все будет зависеть от того, сколько ему предложат :)
PasserBy
 
Повідомлень: 106
З нами з: 04.01.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 09:16

Re: Volkswagen захотів купити Tesla

  Surfer написав:тут все очевидно, два графика :

Самому не стыдно в качестве аргументации давать такие графики ? Эти графики нарисованы современными "экологами", для которых это просто бизнес.
  Surfer написав:Мы обречены уходить от ископаемых источников энергии которые не просто вредны - смертоносны для планеты.

Открою сейчас для Вас одну большую тайну - на данный момент наука НЕ ЗНАЕТ как появилась нефть в недрах Земли! Неожиданно, правда ? Есть несколько ТЕОРИЙ о происхождении нефти, но ещё ни одна из них не доказана. Т.е. с одной стороны человечество летает в космос, а с другой стороны не может понять, почему из нефтерождений выкачивается в 5-10 раз больше нефти, чем показывает разведка, а потом, после истощения и консервации, через 20-30 лет в скважинах опять появляется нефть и опять начинается добыча. Не знали ?
  Surfer написав:И электромобили - это по сути вечные машины - по сравнению с ДВС - там ломаться нечему по сути - поэтому эта тема не выгодня большинству автопроизводителей на ДВС
Я подписан на Ютубе на канал ТеслаСервис.киев.уа Очень рекомендую. Так вот Вы сильно удивитесь насчёт "надёжности и дешевизны" электромобилей. Дабы не быть голословным, например, ручка открывания двери на Модел С стоит 800 евро. ВОСЕМЬСОТ, Карл! У нас полстраны ездит на автомобилях, которые дешевле комплекта ручек от Теслы. Дешёво,говорите ? Ну-ну.
  Surfer написав:Первые электромобили были произведены более 100 лет тому назад
Вы сами видели эти электромобили ? Технологий производства нормальных акумов тогда не было, по сути тяговый акум представлял собой огромный бак с кислотой и свинцовыми пластинами. Понятное дело, что только идиот согласится ездить на ванной с кислотой и сядет на бензиноповозку, учитывая, что бензин продавался в каждой аптеке и считался чуть-ли не лекарством.

Я сейчас не агитирую ездить на нефтяных перделках, сам бы с удовольствием пересел на "электричку", но жизнь чуть сложнее, чем "черное и белое", "нефть и электрика" и т.д. "Это капитализм, детка" (С)
PS: в догоночку - а Вы считаете что литий для производства акумов не ископаемый ресурс ? :)
LutsMan
 
Повідомлень: 661
З нами з: 10.06.08
Подякував: 163 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Маск: через рік ми випустимо нову платформу Tesla з...
R2 » Суб 14 вер, 2019 08:39
0 58
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 вер, 2019 08:39
R2
Tesla запускає власне виробництво акумуляторних батарей
R2 » Нед 08 вер, 2019 08:42
3 223
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2019 14:00
Surfer
«ДТЕК» не зміг купити вугілля за ціною «Роттердам+» 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 04 вер, 2019 08:53
30 1895
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 20:51
LutsMan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.