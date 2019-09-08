Volkswagen захотів купити Tesla

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LutsMan написав:Потому не нужно думать, что для него Тесла - это самоцель. Это не так! Главное - Спейс Икс и космическая программа. Потому как он однажды продал своё первое детище (Пэй Пел), точно так же продаст и второе (Теслу).
Как всегда вы в своем репертуаре - писать глупости , делая из этого такие же глупые выводы и еще на базе этого обвинять кого то в заблуждениях.
Учите матчасть ! Детищем Маска был не пейпал а x.com, который после слияния с Confinity воссоединился лишь с одним из подразделений этой компании именуемым ПейПал. Какое то непродолжительное время Маск был генеральным, но в частности за попытку переименовать пейпал в x.соm его поперли с должности генереального , таким образом была бы воля Маска, не было бы никакого ПейПала вообще ! Более того в составе пейпала он был лишь одним из 7 соучредителей. Таким образом получить прибыль от продажи НЕ СВОЕГО детища, был лучшим вариантом для Маска, при чем от продажи он получил лишь 11,7% - такова была его доля в компании.
И еще одна глупость , вы себе как всегда верны :
Кстати, еще одно заблуждение Когда Фольксваген переоборудовал один из своих заводов на выпуск первой электрической модели ID.3, то обнаружилось, что тот-же завод с гораздо меньшим персоналом, может выпускать на 30% больше автомобилей. Причина - в электромобиле меньше комплектующих, его проще и быстрее собирать! Т.е. для автопроизводителя заниматься электромашинами будет выгоднее. Они сейчас начинают это осознавать и все кинулись делать электромодели. Ну а как монетизировать свою продукцию и поиметь вас на деньги их учить не надо, тем более, что с электромобилями это становиться просто В РАЗЫ ПРОЩЕ И ЛЕГЧЕ. Например, платные обновления ПО, платные новые фишки (карты, навигация, автопилоты и т.д.) Потому дешевле не будет - "это капитализм, детка" (с)
Первые электромобили были произведены более 100 лет тому назад. Даже 30 лет была очередная попытка поднять электропром, который закончился очередным провалом от нефтяного лобби :
«КТО УБИЛ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ?» Фильм с таким названием был выпущен в США в 2006 году. В нем идет речь о развитии этого вида транспорта, и особенно – о ситуации в Калифорнии (США) в начале 1990-х годов. Дело в том, что из-за большой загазованности там в 1990 году приняли закон о нулевых выбросах, который предусматривал множество преимуществ для производителей и владельцев электромобилей. Этим законом воспользовалась компания GeneralMotors, создав доступный электромобиль EV1.
Тем не менее, вскоре закон о нулевых выбросах был изменен, а сама General Motors свернула производство EV1 и начала доказывать его бесполезность и несовершенство. Эти машины отзывали и уничтожали под любыми предлогами. Авторы фильма подчеркивают, что за неудачами массового распространения электромобилей стоят нефтяные концерны, крупные автопроизводители и их лобби в американском правительстве.
Неужели вы наивно полагаете что и 30 лект тому назад не понимали что производить электро и дешевле и выгоднее ? Вот такие вот GM и VW сначала возглавляют движ а потом успешно его хоронят , тесно работая в связке с углеводородными лобби. Поэтому нынешний расцвет электроавтопрома Имени Маска и только его. И он отлично понимает что если он продаст свое детище - его точно так же угробят как делали это многократно.
Ни одной крупной компании десятилетиями работавшими на рынке не выгодно быстро перестраиваться на новые технологии - поэтому чуть ли не во всех областях мы видим откровенное саботирование прогресса технологий - нас кормят всего лишь маркетологическими украшательствами , которые гораздо легче продавать , чем серьезные технологические новшества. Точно также и с электротягой. Не будь Маска , который уже сделал всех автопроизводителей - до сих пор бы слушали об электромобилях лишь в фантастических фильмах.
И электромобили - это по сути вечные машины - по сравнению с ДВС - там ломаться нечему по сути - поэтому эта тема не выгодня большинству автопроизводителей на ДВС - привыкшим менять лишь косметику , этим и жить. Именно поэтому они пытаются купить главного своего конкурента и нарушетеля спокойствия, чтобы возглавить и победить этот движ, вот тиебе и весь "бизнес", "детка".
hinomaneg написав:Surfer Почитайте про утилацию батарей и поймете насколько электрокары это не экологично , плюс откуда берется электричество
О свежереганные "специалисты" повылазили, с очередным пугалом из серии "сланцевый газ", "вредные батареи" и пр. Много писать не буду , тут все очевидно, два графика :
критический рост парниковых газов в последние 100 лет :
Критический рост температуры на планете, с ним связанный
Мы обречены уходить от ископаемых источников энергии которые не просто вредны - смертоносны для планеты. За исключением нефтяных лобби и их шестерок, расказывающих о вреде электротяги. Дело доходит до полного идиотизма :
Исследователи рассмотрели не только выбросы самоката, но и воздействие на окружающую среду материалов, используемых при их производстве, транспортировке и сборке
Кстати отвечая на предыдущий глупейший вброс о том что "дешевле не будет", уже дешевле - электротяга начиная от гиробордов до скутеров и городских миниавтомобилей уже приобретает огромную популярность в мире, в первую очередь из за своей дешевизны перед средствами передвижения на ДВС. Дешевле они как за счет более дешевого топлива , так и вследствии простоты конструкции меньше сил и средств нужно тратить на ТО.
И что касается откуда берется электроэнергия :
Не случаянно вся Европа давно утыкана ветро - солнечными батареями.
Законодательное собрание Калифорнии одобрило законопроект, в соответствии с которым к 2045 году производство электроэнергии на территории штата должно полностью обеспечиваться за счет экологически чистых источников энергии. В настоящее время порядка 44% электроэнергии в штате производится за счет возобновляемых источников и гидроэнергетики.
Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья. И другого выхода у нас нет. За этим однозначно будущее, если не хотим угробить себя сами. как бы не пыталось это сделать за нас нефтянное лобби.
Surfer Вот такие вот GM и VW сначала возглавляют движ а потом успешно его хоронят , тесно работая в связке с углеводородными лобби. Поэтому нынешний расцвет электроавтопрома Имени Маска и только его. И он отлично понимает что если он продаст свое детище - его точно так же угробят как делали это многократно. *Да действительно как то очень похоже на правду.
Такое ощущение, что авторы некоторых сообщений имеют идеологическую обиду на VW и перенеслись из времен СССР с его рассказами про проклятых буржуев, которые мешают жить талантливым изобретателям, не давая тем облегчать жизнь простому народу
Маск, в первую очередь, - бизнесмен. Причем очень хороший. Так что все будет зависеть от того, сколько ему предложат
Самому не стыдно в качестве аргументации давать такие графики ? Эти графики нарисованы современными "экологами", для которых это просто бизнес.
Surfer написав:Мы обречены уходить от ископаемых источников энергии которые не просто вредны - смертоносны для планеты.
Открою сейчас для Вас одну большую тайну - на данный момент наука НЕ ЗНАЕТ как появилась нефть в недрах Земли! Неожиданно, правда ? Есть несколько ТЕОРИЙ о происхождении нефти, но ещё ни одна из них не доказана. Т.е. с одной стороны человечество летает в космос, а с другой стороны не может понять, почему из нефтерождений выкачивается в 5-10 раз больше нефти, чем показывает разведка, а потом, после истощения и консервации, через 20-30 лет в скважинах опять появляется нефть и опять начинается добыча. Не знали ?
Surfer написав:И электромобили - это по сути вечные машины - по сравнению с ДВС - там ломаться нечему по сути - поэтому эта тема не выгодня большинству автопроизводителей на ДВС
Я подписан на Ютубе на канал ТеслаСервис.киев.уа Очень рекомендую. Так вот Вы сильно удивитесь насчёт "надёжности и дешевизны" электромобилей. Дабы не быть голословным, например, ручка открывания двери на Модел С стоит 800 евро. ВОСЕМЬСОТ, Карл! У нас полстраны ездит на автомобилях, которые дешевле комплекта ручек от Теслы. Дешёво,говорите ? Ну-ну.
Surfer написав:Первые электромобили были произведены более 100 лет тому назад
Вы сами видели эти электромобили ? Технологий производства нормальных акумов тогда не было, по сути тяговый акум представлял собой огромный бак с кислотой и свинцовыми пластинами. Понятное дело, что только идиот согласится ездить на ванной с кислотой и сядет на бензиноповозку, учитывая, что бензин продавался в каждой аптеке и считался чуть-ли не лекарством.
Я сейчас не агитирую ездить на нефтяных перделках, сам бы с удовольствием пересел на "электричку", но жизнь чуть сложнее, чем "черное и белое", "нефть и электрика" и т.д. "Это капитализм, детка" (С) PS: в догоночку - а Вы считаете что литий для производства акумов не ископаемый ресурс ?