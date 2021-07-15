RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Volkswagen захотів
купити Tesla

Volkswagen захотів купити Tesla
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 07:48

Если посмотреть на цены на запчасти тесла то станет понятно что лучше бы их купил ваг
advertmiidvir
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 1
З нами з: 04.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 37 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Власники Tesla скаржаться, що авто дивно реагує на...
R2 » Пон 26 лип, 2021 18:02
1 150
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 18:02
ewsdewsd2
В майбутньому Tesla зможе більше заробляти на підписках,...
R2 » Суб 24 лип, 2021 09:12
1 166
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 лип, 2021 09:12
sopkotomhu
В «Укрпошті» розповіли, який банк хочуть купити
R2 » Сер 14 лип, 2021 16:48
8 669
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 22:26
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.