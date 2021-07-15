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Volkswagen захотів купити Tesla
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 сер, 2021 07:48
Если посмотреть на цены на запчасти тесла то станет понятно что лучше бы их купил ваг
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advertmiidvir
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