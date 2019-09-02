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Україна отримала першу партію
американського скрапленого...

Україна отримала першу партію американського скрапленого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:17

Україна отримала першу партію американського скрапленого...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Укртатнафта" придбала 6 150 т скрапленого нафтового газу виробництва американської компанії Enterprise Products Partners А.

Дивися повний текст Україна отримала першу партію американського скрапленого газу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:17

Так вроде турки запретили проход газотанкеров через Проливы? хотя новость хорошая...Петя 4 года выносил всем мозги потрясая пухлыми рученками а как этот "борцун - с - путиным" получил пинок то дело по диверсификации поставок газа пошло в гору..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:22

Джон, ви некомпетентний зелений хом'ячок, і до вас не доходить, що таке скраплений нафтовий газ - він же LPG, він же пропан. Цей газ не має ніякого відношення до природного газу, він же LNG, він же метан, і ніяких проблем з його транспортуванням газовозами до України ніколи не було.
Sharpe
 
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